"Immaginare un mondo senza guerra non è una ingenuità. Il dialogo non è accettare una pace in giusta , ma trovare una pace giusta e sicura , non con le ...

Certo non si deve confondereed, ma la soluzione non sono le armi ed il dialogo non è resa, non è sconfitta. Oggi anche una tregua favorirebbe una via alla pace. La Chiesa guarda ...La guerra in Ucraina non può essere letta con la semplicistica dinamica, sono gli Usa e l'Occidente a soffiare sul fuoco del bellicismo, perché vedono il mondo sfuggirgli dalle ...

«Aggredito ed aggressore non vanno confusi, ma la soluzione non sono le armi ed il dialogo non è resa» IlPiacenza

Aggressione a Santeramo: assicuratore morto dopo una colluttazione. Fermato presunto aggressore per omicidio preterintenzionale La Gazzetta del Mezzogiorno

58enne agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Ha ferito gravemente in un bar di via Buonarroti un 46enne che adesso è in terapia intensiva a Cisanello ...Come riportato da ‘RomaToday’, l’aggressore dovrebbe rispondere delle accuse di resistenza ... “Esprimiamo la massima solidarietà al collega aggredito“, ha dichiarato il segretario provinciale della ...