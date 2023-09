Aggiorna subito iOS 17 | Apple risolve 3 vulnerabilità

Leggi su pantareinews

(Di sabato 23 settembre 2023) È stato appena rilasciato ed è già il momento dire iOS 17 a causa di tredi sicurezza,rilascia iOS 17.0.1. Rivolte a iOS 17/iPadOS 17 e WatchOS 10, le correzioni di bug sono progettate per combattere lezero-day che potrebbero consentire a qualcuno di controllare in remoto il tuo dispositivo. Quali iPhone possono essereti a iOS 17?a iOS 17.0.1 hato iOS 17/iPadOS 17 e WatchOS 10 con correzioni volte a eliminare diversezero-day che potrebbero lasciare un dispositivo esposto ad attacchi dannosi. Nelle sue pagine di supporto per glimenti iOS/iPadOS e l’mento WatchOS ,ha ...