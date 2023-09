AEW | RVD lotterà stanotte a Collision | farà coppia con HOOK

(Di sabato 23 settembre 2023) RVD ha debuttato sui ring AEW lo scorso 9 agosto quando affrontò Jack Perry in un match valido per l’FTW Title. Nonostante sia uscito sconfitto dall’incontro, RVD ha suscitato buone impressioni. Ora, come annunciato ieri notte nel corso di Rampage Grand Slam, si appresta a disputare il suo secondo match per la federazione di Tony Khan. Questa volta sarà impegnato in un tag team match. RVD torna sul ring AEW Questa notte a, RVD tornerà sul ring AEW per quello che sarà il suo secondo match a Jacksonville. Stavoltanell’ambito di un tag team match; RVD, infatti,con l’attuale FTW Championcontro “Cool Hand Ang” Angelo Parker e “Daddy Magic” Matt Menard. Questo match va ad aggiungersi ad un card che prevede come piatto principale il Texas Death Match tra Bryan ...

