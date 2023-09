AEW | L’occasione è ghiotta | Dolph Ziggler nel mirino

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 settembre 2023) Siamo reduci da un’ondata di licenziamenti in casa WWE e fra i tanti nomi che figurano in questa particolare lista spiccano tra gli altri quello di Matt Riddle e soprattutto quello di. Quest’ultimo considerato un vero e proprio veterano e un amico da parte di molti, visto che anche le reazioni che la notizia ha generato.e la AEW, ci si prova Fin dal momento dell’ufficialità del licenziamento, le voci su un suo possibile approdo in AEW(compagnia nella quale milita anche il fratello) si sono subito fatte strada nel wrestling web. È vero, c’è da dire che il possibile approdo diin AEW è più che possibile e non è così sorprendente che Tony Khan e soci provino a fare un tentativo per prenderlo e secondo quanto riportato dal Wrestling Observer i contatti fra le parti potrebbero ...