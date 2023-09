Adriano Pappalardo | tutto sul cantante di Ricominciamo | sapete chi è sua moglie e i suoi figli?

(Di sabato 23 settembre 2023)è ilricordato dal pubblico italiano per la sua intepretazione dialla fine degli anni Settanta.che fine ha fatto e dove vive oggi? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Chi è Laerte, ex marito di Selvaggia Lucarelli? Voce tra le più riconoscibili della musica italiana,...

...con 'Aserejé' Irene Grandi con 'Bruci la città' Tavares con 'More Than A Woman' Doctor & The Medics con 'Spirit In The Sky' Iva Zanicchi con 'Zingara' Rednex con 'Cotton Eye Joe'......60 ai 2000 scaletta del 23 settembre Trevor Horn con Video Killed The Radio Star Paola & Chiara coi loro successi degli anni 2000 Captain Sensible con Wot Rednex con Cotton Eye Joe...

Adriano Pappalardo: «Quando Battisti mi disse che cercava la mia voce da anni» L'Arena

Per i 25 anni dalla scomparsa, su Rai 1 il documentario "Lucio per amico. Ricordando Battisti" Io Donna

Stasera su Rai 1 va in onda Arena Suzuki dai 60 ai 2000, l'evento musicale condotto da Amadeus: scaletta ed ospiti ...Trevor Horn (leader dei The Buggles) - "Video Killed The Radio Star" Paola & Chiara - successi degli anni 2000 Captain Sensible - "Wot" Rednex - "Cotton Eye Joe" Adriano Pappalardo - "Ricominciamo" ...