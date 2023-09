Addio Napolitano | secondo voi che presidente è stato?

(Di sabato 23 settembre 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Di parte","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ottimo in un periodo drammatico","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Inadeguato in un periodo drammatico","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tante scelte contestabili, ma da statista","index":3}

Ex Presidente della Camera e ministro dell’Interno nel governo Prodi, parlamentare di lungo corso ed esponente della corrente “migliorista” del Pci, ...

Ogni parola in più sarebbe di troppo: un ricordo e una preghiera", così il leghista Matteo Salvini ha voluto ricordare Giorgio. Elly Schlein. "al presidente Giorgio", ...Per il New York Times,al "pilastro del post - comunismo italiano" E ancora, a ricordareè il giornale belga 'Le Soir': "L'ex presidente italiano Giorgio, dirigente ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giorgio Napolitano è morto, addio al Presidente emerito della Repubblica QUOTIDIANO NAZIONALE

Ricevi questa email in quanto iscritto alla newsletter. Titolare del Trattamento Dati è RCS MediaGroup S.p.A.Il presidente Giorgio Napolitano è stato «un politico di prim’ordine. Uno dei più significativi esponenti della Prima Repubblica". "Se ne va un compagno di tante battaglie". Achille Occhetto lo dice a ...