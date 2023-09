Addio a Giorgio Napolitano | aveva 98 anni

E' stato il primo - e finora unico - presidente della Repubblica ex comunista, il primo ad essere rieletto per un secondo mandato, il più anziano al ...

roma Avversari, amici, compagni. Tutti salutanoNapolitano, "assoluto protagonista della storia italiana ed europea degli ultimi settant'anni", come afferma Mario Draghi. "Interprete fedele della Costituzione, protagonista dello sviluppo ...Anche per questo esprimo gratitudine alla memoria del presidenteNapolitano nel momento del cordoglio mio e di tutto il Veneto per la sua scomparsa'. Il governatore del Veneto ha poi voluto ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Addio a Giorgio Napolitano, le reazioni RaiNews

Il cordoglio del presidente Mattarella: "Mattarella: "Sono profondamente addolorato, la Repubblica gli è grata" ...In questa edizione: Addio al presidente Giorgio Napolitano, Migranti, strappo con Berlino, "Salvare vite in mare è un dovere", Incendi, turisti in fuga da Cefalù, Milano, il master in giornalismo dell ...