(Di sabato 23 settembre 2023) Il Vangelo odierno: In quel tempo,disse ai suoi discepoli questa: "Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.

Scusa Roberto , allora lo hai fatto per i soldi ? Tu sai che non commetterò l’errore di perdere la tua amicizia, dopo aver fatto...

Di più di facile gestione rispetto alla barba, il pizzetto è l'escamotage perfetto per l'autunno, specie per chi non è fan di look hypster e nemmeno ...

Diana Del Bufalo ha finalmente mostrato a tutti il suo fidanzato Patrizio . Gli auguri per il compleanno di lui sono stati a incredibili. Ormai non ...

Il più bel commento a questa parola, che io abbia mai letto, è un romanzo di Bruce Marshall, "Aun soldo". Il protagonista, un prete francese, per tutto il racconto non fa altro che ...... "Fate quello che Lui vi dice", indicare Gesù dall'altra quelli di tanti uomini e donne di... Primo sguardo : quello di Gesù che accarezza l'. È uno sguardo che va dall'alto in basso, ma non ...

‘Ad ogni uomo un soldo’: quello che ci insegna la parabola di Gesù Globalist.it

Moda uomo: 5 consigli di stile per un look impeccabile - Icon Icon Magazine

Un soldo a chi ha lavorato tanto e un soldo a chi ha lavorato di meno ma non è una ingiustizia: è il premio finale per tutti ...«Un modo per restituire un po' di giustizia a un uomo che ha lavorato per lo Stato e per la comunità e che proprio sul posto di lavoro ha contratto un'infermità che negli anni potrebbe aggravarsi ...