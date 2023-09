Accordo Figc-Dazn | ogni domenica sera verranno ascoltati gli audio Var

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023)storico tra la. Glidei dialoghi tra i Var e i direttori di gara saranno trasmessi, grazie ad unappena firmato tra la Federcalcio e, dall’emittente Ott. Ad apprenderlo è l’Ansa. Gli– per questioni regolamentari – sono quelli del turno precedente di campionato e andranno in onda nella trasmissione ‘Sunday night square’, nella quale saranno analizzati i casi più interessanti. Domani sarà in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi eanalizzati gli episodi e glidel turno precedente, quindi in questo caso della quarta giornata. SportFace.