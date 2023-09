Accordo Figc-Dazn Da domani gli audio Var saranno trasmessi in tv

Leggi su agi

(Di sabato 23 settembre 2023) AGI - Novità nei rapporti tra arbitri, tifosi e informazione: dasera, infatti glidei dialoghi tra i Var e i direttori di garain tv, grazie ad unappena concluso tra la Federcalcio e, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e, in collaborazione con Lega Serie A, inaugurano ufficialmente l'editoriale che porterà sull'app del leader mondiale nel live streaming e nell'intrattenimento sportivo contenuti esclusivi per raccontare, da una prospettiva totalmente inedita, il calcio italiano. Il primo passo di questa rivoluzione del racconto calcistico televisivo è in programma a partire da questa domenica 24 settembre sue ...