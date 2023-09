Accadde oggi | 23 settembre | Rocco Pagano ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 23 settembre 2023) 23edUno dei pochi a mettere in difficoltà Paolo Maldini, come affermato dalla stessa icona rossonera. Lo scrisse anche il compianto Gianni Mura in un articolo del 2010. Il 231963 è nato, in Serie A sessanta presenze con il Pescara e cinque con il Perugia. 210 gare, invece, nel torneo cadetto. Ecompie settant’anni Kenny Burns, il quale con il Nottingham Forest vinse ‘quelle’ due storiche Coppe Campioni, un campionato, una Supercoppa inglese, due Coppe di Lega e una Supercoppa europea. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.