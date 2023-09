Accadde oggi | 23 settembre 1943 | Salvo D’Acquisto ucciso dai nazisti

(Di sabato 23 settembre 2023) Il brigadiere dei carabinierifu fucilato a Torrimpietra, in provincia di Roma, il 23, giovanissimo, all’età di soli 23 anni. La sera precedente, un’esplosione, avvenuta in una vicina caserma abbandonata dalle Guardia di Finanza, uccise due militari … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

22 settembre : Angelo Terracenere ed altre ricorrenze Domenica sera Torino-Roma andrà in scena due giorni dopo il sessantesimo anniversario dal primo ...

1980: Bob Marley tiene a Pittsburgh il suo ultimo concerto. Morirà l'11 maggio 1981. Avanti TAGS 23 settembre , Bob Marley , Bruce Springsteen La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili, ucciso il giornalista Giancarlo Siani, fondata la Nintendo, compie gli anni Bruce Springsteen. 1846. L'astronomo tedesco ...

Almanacco | Sabato 23 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Accadde oggi 22 settembre: otto chili di dinamite nel bagno del treno, notte di panico per 900 passeggeri Il Riformista

Il brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto fu fucilato a Torrimpietra, in provincia di Roma, il 23 settembre 1943, giovanissimo, all’età di soli 23 anni. La sera precedente, un’esplosione, avvenut ...63 a.C – Nasce a Roma Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (in latino: Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus; nelle epigrafi: C•IVLIVS•C•F•CAESAR•IIIVIR•RPC), passerà alla storia come Ottaviano o ...