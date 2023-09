A Marsiglia | Papa Francesco incontra volontari del soccorso ai migranti

“Non possiamo rassegnarci a vedere esseri umani trattati come merce di scambio, imprigionati e torturati in modo atroce; non possiamo più assistere ...

"Con le armi si fa la guerra, non la pace, e con l'avidità di potere sempre si torna al passato, e non si costruisce il futuro". È il monito del, nel discorso al Palais du Pharo di. "Nell'odierno mare dei conflitti, siamo qui per valorizzare il contributo del Mediterraneo, perché torni a essere laboratorio di pace", la proposta ..."Opporre alla divisività dei conflitti la convivialità delle differenze". Dal Palais du Pharo diilprende a prestito le parole di don Tonino Bello per ricordare che "il mare nostrum, al crocevia tra Nord e Sud, tra Est e Ovest, concentra le sfide del mondo intero, come ...

Papa Francesco chiama in causa tutti i Paesi che compongono l'Europa e a Marsiglia, davanti al presidente Emmanuel Macron - che ha deciso ad innalzare ulteriori muri per evitare il transito dei ...(ANSA) - MARSIGLIA, 23 SET - Il Papa parla dei "vari porti mediterranei" che "si sono chiusi. E due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: 'invasione' ed 'emergenza'. Ma chi rischia ...