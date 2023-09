A Marsiglia il Papa fra due ali di folla sull' avenue du Prado

(Di sabato 23 settembre 2023) Lamobile di Francesco risale lentamente l'dufra due ali diacclamante, verso il Velodromo dove il Pontefice terrà messa concludendo la sua visita in terra francese.

Papa Francesco e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati oggi a Marsiglia , in Francia, nel corso della visita del Pontefice alla ...

Papa Francesco, dopo aver tenuto il suo discorso nel corso dei lavori finali delle "Rencontres Mediterranéennes", ha incontra to privatamente il ...

Il Papa , al Palais du Pharo a Marsiglia per chiudere gli Incontri del Mediterraneo, parla dei “vari porti mediterranei che si sono chiusi” mentre il ...

Marsiglia, Papa Francesco costretto a fare anticamera da Macron TGLA7

Papa a Marsiglia incontra Macron: "Non c'è invasione migranti, propagande allarmiste" Sky Tg24

Da Marsiglia il Pontefice catechizza l'Ue: "La storia ci interpella a un sussulto di coscienza per prevenire il naufragio di civiltà". Poi il monito: "Il mare nostrum grida giustizia, con le sue spond ...