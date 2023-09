A caccia di nuovi talenti | a Bergamo progetto pilota tra scuole e industrie chimiche

(Di sabato 23 settembre 2023) “JOIN US: Talents for chemistry and polymers” è il titolo del nuovoformativo di Confindustriache ha preso il via l’11 settembre per concludersi nella mattinata del 28 settembre, con la presentazione e valutazione dell’esperienza, all’Auditorium di Confindustria, a partire dalle 9.30. L’iniziativa coinvolge 9 aziende dei Gruppi Merceologici Chimici e Materie Plastiche e Gomma di Confindustriae 10 giovani impegnati in tirocini aziendali a tempo pieno e provenienti da un istituto superiore di Ancona, da due istituti superiori siciliani e da un istituto superiore bergamasco. Si tratta di unsperimentale che punta a promuovere l’occupabilità anche guardando oltre i confini territoriali, accompagnando i giovani alla scoperta di settori caratterizzati da un alto ...

L’ Inter continua ad essere alla ricerca di non un no, bensì due portieri. Bisogna sostituire André Onana e Samir Handanovic. Mentre si aspetta ...

... arrivando almeno a 600 ed incentivare ulteriormente l'apertura dicentri di raccolta, ... Anche nelle zone in cui non è sicuro dare loro la: nei centri abitati installeremo gabbioni per la ...Sabato, in mattinata, lo staff del Museo guiderà ragazzi e famiglie nellaal tesoro dal ... · Il Castello Svevo di Bari presenterà al pubblico iallestimenti multimediali, nell'ambito dell'...

Caccia, nuovo decreto dell'assessore Sammartano: così le modifiche MessinaToday

Aziende sarde a caccia di nuovi dipendenti: in ballo 30mila posti La Nuova Sardegna

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola nella propria sezione sportiva si è concentrato anche sul Torino, a caccia della terza vittoria di fila in campionato. I granata, dopo le ottime ...Sassari Il conto è fatto, anche se su base meramente empirica. Nell’isola, tra settembre e novembre di quest’anno, si dovrebbero concretizzare quasi 30mila assunzioni divise, in parti non uguali, sull ...