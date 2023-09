A Bologna la tavola rotonda organizzata da UNDP per discutere di transizione ecologica | dialogo intergenerazionale e interreligioso

Roberto Guaitoli, presidente Lapam Moda, commenta positivamente larotonda "Qualità e tracciabilità per un tessile sostenibile: formazione, innovazione e nuove sfide nelle politiche europee", ...Mia moglie può capire il perché non porto il pane a, ma mio figlio non potrebbe capirlo allo stesso modo. In questo senso è un bene che siamo solo noi due'. 'Noi siamo molto giù, siamo ...

A Bologna religioni e giovani riflettono sull'urgenza di creare un ... Vatican News - Italiano

Nuove pagine Laudato si’ Earthday.it

All'Istituto Francese la giornalista franco-algerina Nora Bouazzouni dialoga con Camilla Lattanzi e Isabella Mancini, per presentare il suo libro d'esordio, edito da le plurali editrice. Modera la ped ...Dopo la fiera agricola la fiera dell’attività all’aria aperta. Prima edizione sabato e domenica prossima al Borgo di Colle Ameno e al Parco del Chiù di Sasso Marconi per Appennino Outdoor Fest, una du ...