A Bologna la tavola rotonda organizzata da UNDP per discutere di transizione ecologica | dialogo intergenerazionale e interreligioso

... apparecchiando laper il corpo a corpo conclusivo. Sul 70 - 70, arriva il quinto fallo di Shields, il migliore in campo. E' il break cheaspettava per chiudere con il arziale ......antiche fu realizzata nel 1575 dal matematico e astronomo Egnazio Danti in San Petronio di... I disegni dello zodiaco sono tratti da unaminiata contenuta in un Portolano, manoscritto ...

A Bologna religioni e giovani riflettono sull'urgenza di creare un ... Vatican News - Italiano

Nuove pagine Laudato si’ Earthday.it

L'incontro è stato organizzato dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite nell'ambito del Festival Francescano ...All'Istituto Francese la giornalista franco-algerina Nora Bouazzouni dialoga con Camilla Lattanzi e Isabella Mancini, per presentare il suo libro d'esordio, edito da le plurali editrice. Modera la ped ...