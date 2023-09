Zoppas | cucina italiana patrimonio Unesco? Dovrebbe essere scontato

...che "a nostro avviso dovrebbe essere scontato comerisultato visto il riconoscimento già diffuso che ha laitaliana in tutto il mondo". Con queste parole il presidente dell'Ice, Matteo, ..."Aiuteremo a scoprire le eccellenze dellaitaliana - ha detto ill presidente Matteo- Il food ha prodotto esportazioni per 25 miliardi di euro, il 7,9% in più rispetto stesso periodo ...

Zoppas: cucina italiana patrimonio Unesco Dovrebbe essere ... Libero Tv

Al ristorante gli italiani hanno speso 66 miliardi Il Sole 24 ORE

risultato visto il riconoscimento già diffuso che ha la cucina italiana in tutto il mondo". Con queste parole il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, ha ricordato l'importanza di questo riconoscimento ...Milano, 22 set. (askanews) – “E’ stato un’idea di merito dei ministri Sangiuliano e Lollobrigida quella di candidare la cucina italiana” a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un riconoscimen ...