Zhang deve svendere l’Inter anzi no ma può | il trivio non considerato

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 settembre 2023)è il Presidente più giovane della storia delma punta a diventare anche quello più vincente. Uno scenario possibile solo a una condizione, che prevede una scadenza vicina ma anche più opzioni rispetto a quella ipotizzata ciclicamente per via della nota situazione Suning FUTURO INTER – Sul calendario delè segnata in rosso una data. Quella di lunedì 20 maggio 2024, che è segnata in rosso ma anche cerchiata. Probabilmente evidenziata di giallo fluo, ché non si sa mai. Nessuna partita in programma. Nessuna finale da preparare (Europa League permettendo…). La data interessa relativamente aldi Simone Inzaghi come squadra, visto che si deciderà il futuro nerazzurro a livello societario. Più che una scadenza per la società Inter si tratta della scadenza per la proprietà Suning Holdings Group, che ...