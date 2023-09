New York, 20 set. (Adnkronos) - "Bisognerebbe sostenere l'idea che in caso di violazione dei diritti umani il potere di veto possa essere sospeso o ...

...Michel giovedì (21 settembre) ha utilizzato il suo discorso a New York per esprimere sostegno... Anche il presidente ucraino Volodymyr, che ha preso la parola al Consiglio di sicurezza ...Occasione, per, di ringraziare l'America:"Oggi - ha detto, parlando inglese - sono a Washington per rafforzare la nostra coalizione per difendere l'Ucraina, i nostri bambini, le ...

Guerra Ucraina, Biden riceve Zelensky: “Mi assicurerò che il mondo resti accanto a Kiev” Sky Tg24

Zelensky alla Casa Bianca ringrazia "l'America per immenso sostegno" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

l presidente ucraino, Volodomyr Zelensky, ha raggiunto, almeno parzialmentre, lo scopo del viaggio a New York: il dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina p ...Roma, 22 set. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto il collega ucraino Volodymyr Zelensky per un colloquio nello studio ovale della Casa Bianca. Occasione, per Zelensky, di ...