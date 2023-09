Zelensky a Biden | nuove armi è ciò di cui abbiamo bisogno

Giorgia Meloni non ha partecipato alla riunione del Consiglio di Sicurezza convocata a New York dal presidente albanese Edi Rama, scegliendo di ...

Sembrano passati anni, non nove mesi, da quando Volodymyr Zelensky veniva accolto al Congresso degli Stati Uniti come un eroe e con una standing ...

"Il nuovo pacchetto di armi per l'Ucraina è molto potente. Grazie mille al presidente, è esattamente ciò di cui i nostri soldati hanno bisogno adesso". Lo ha detto Volodymyral termine dei colloqui con il presidente americano alla Casa Bianca....ha detto in passato che Washington non deve "assegni in bianco" a Kyjiv e ieri ha negato a...di fondi da ventiquattro miliardi di dollari messo in campo dall'amministrazione di Joe. "...

Zelensky a New York: « Mosca vuole la guerra finale» . Biden: nessuno è al sicuro Corriere della Sera

Nel giorno in cui Volodymyr Zelensky è andato alla Casa Bianca da Joe Biden, una pioggia di missili e artiglieria russi si è abbattuta sull'Ucraina. Un'ondata di attacchi così massiccia non si vedeva ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, da Usa nuovi aiuti a Kiev. Zelensky: “Senza armi perdiamo'. LIVE ...