Redmi Note 13 Pro+ Sotto il cofano, il Note 13 Pro+ monta il SoC MediaTek Dimensity 7200 - ... Per la prima volta in un Redmi, il Note 13 Pro+ èIP68 per la resistenza ad acqua e ...... '2312DRAF3G' e '2312DRAF3I' , sembrano infatti indicare l'anno e il mese di lancio, seguendo una prassi tipica degli smartphone. Il POCO X6 Pro, d'altra parte, è statocon il ...

Xiaomi 14 certificato con ricarica rapida da 90 W, mentre spunta Xiaomi 13R Pro TuttoAndroid.net

Xiaomi CIVI 4 certificato: è già tempo di un nuovo Selfie Phone GizChina.it

Aggiornamento 22/09: nuova certificazione per Xiaomi 14, la trovate nell'articolo. Da quando praticamente tutti i produttori hanno abbandonato lo standard Quick Charge di Qualcomm, esistono smartphone ...Redmi Note 13R Pro certificato: ecco i primi dettagli sulle specifiche e forse lo conosciamo già (e sappiamo tutto).