Xavi rinnova con il Barcellona | c’è il comunicato ufficiale

(Di venerdì 22 settembre 2023)hato il proprio contratto con il: arrivato ilsul tecnico dei blaugrana Altri due anni alper, per il quale è arrivato ildel rinnovo. IL– L’FC Barcelona e l’allenatoreHernández hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto fino al 20 giugno 2025, con opzione per un ulteriore anno. La firma è avvenuta questo venerdì negli uffici dello Spotify Camp Nou, alla presenza del presidente Joan Laporta; del vicepresidente Rafa Yuste, del vicepresidente economico, Eduard Romeu, e del direttore dell’Area Calcio, Anderson Luis de Souza Deco.