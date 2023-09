X Factor | Dargen provoca Ambra e lei lo gela | «Ho vinto più dischi d' oro di te» La seconda puntata

Al via questo giovedì l’edizione 2023 di X Factor targata Sky, le dichiarazioni in conferenza stampa dei giudici Fedez , Morgan , Ambra Angiolini e ...

Per Fedez è un no , ma Ambra,e Morgan pronunciano tre sì Vai alla Fotogallery X2023 prosegue tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW , sempre disponibile on ...Nuovo appuntamento, ieri giovedì 21 settembre, con X2023, per la seconda puntata delle Audition. Tra i concorrenti che hanno conquistato pubblico e giudici con tre sì (Fedez,D'Amico e Morgan( e un no (Ambra Angiolini), Maria Tomba. ...

X Factor 2023: tra l'ombra di Rosa Chemical e la risposta epica di Ambra Angiolini a Dargen D'Amico Vanity Fair Italia

Ambra annichilisce Dargen D'Amico. Ecco chi ha venduto più dischi All Music Italia

Nuovo appuntamento, giovedì sera, con la nuova edizione di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, per la seconda puntata delle Audition, con la nuova giuria composta da Fedez, ...Giovedì 21 settembre è andata in onda in prima serata su Sky ( in streaming su NOW Tv e SkyGo) la seconda puntata di X Factor 2023, il talent musicale che ha come giudici Fedez, Dargen D'Amico, Morgan ...