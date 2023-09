WWE | CM Punk è tra i favoriti per la vittoria della Rumble secondo i bookmakers

(Di venerdì 22 settembre 2023) La situazione di CMè chiara a tutti i fan di wrestling nel pianeta. Da quello che si è potuto intendere, il ragazzo di Chicago sarà “bloccato” per i prossimi due mesi per viaclausola di non competizione ma attualmente il suo futuro è avvolto nel mistero piu’ totale. C’è chi da per cosa fatta il suo ritorno ale Series nella sua città natale e chi invece crede che siano solo chiacchiere da bar. Detto cio’ isi stanno portando avanti con il lavoro in vistae i dati sono molto particolari… Le quote Attualmente ladi CM, ammettendo un suo ritorno il prima possibile, è quotata a 10/1 portandolo tra i top 5 candidati al sucesso finale. Meglio di lui Gunther, The Rock, Rollins ed Orton in questo ordine.

