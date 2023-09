WWE | Altri licenziamenti ad NXT | alcune reclute non avevano ancora esordito

(Di venerdì 22 settembre 2023) Quella di ieri è stata una giornata difficile per il roster WWE, nove sono state le Superstar licenziate nel main roster e poche ore dopo si è passati ad NXT. I nomi principali tagliati dal terzo brand sono quelli di Dana Brooke, Dabba Kato, Mace e Mansoor, Shanky, nella lista anche lottatori visti poco o soprattutto a Level Up, come Quincy Elliott, Bryson Montana e Yulisa Leon.nelle ore successive hanno riguardato atleti del Performance Center,che evidentemente non hanno soddisfatto i requisiti e non hanno mostrato miglioramenti nel corso dei mesi. Licenziamento prima del debutto A lasciare NXT sono stati Daniel McArthur, Kevin Ventura-Cortez, Brooklyn Barlow e Alexis Gray. I primi due facevano parte della lista di reclutati dopo i tryouts dell’estate 2022. McArthur, campione di atletica ...

Durante il tardo pomeriggio di ieri, la WWE ha deciso di apportare numerose modifiche ai suoi roster interni, andando a rilasciare diversi wrestler sia a Monday Night Raw e Friday Night SmackDown, sia ...Sono minuti veramente “caldi” in WWE, come abbiamo riportato poco fa, Mustafa Ali con un post su X ha annunciato il suo addio alla federazione (CLICCA PER SAPERNE DI PIU’). Ma non è il solo a lasciare ...