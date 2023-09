Wta Guangzhou 2023 | Linette batte Putintseva e vola in finale | affronterà Wang Xiyu

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladel torneo Wta 250 diè definita: a contendersi il titolo saranno la polacca Magdae la cinese. La prima ha affrontato e sconfitto in due set in semila kazaka Yuliamediante il punteggio di 6-2 6-3. Partita praticamente a senso unico con la numero uno del tabellone che ha avuto gioco facile nel superare la rivale: primo parziale dominato dalla polacca. Nel secondo set la kazaka ha tentato una reazione, ma alla lungaha preso il comando della sfida, assicurandosi un posto in, invece, si è sbarazzata in due set della belga Greet Minnen con lo score definitivo di 6-3 6-4. Anche in questo caso l’atleta ...

Niente da fare per Lucia Bronzetti , il cui cammino nel torneo Wta di Guangzhou 2023 si ferma ai quarti di finale, e non senza rimpianti. Un match ...

Il Tabellone del torneo Wta 250 di Guangzhou 2023 , che si svolge nella città cinese su campi in cemento. Si torna quindi in Asia dopo quattro anni ...

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco del WTA 250 di Guangzhou 2023 per la giornata di venerdì 22 settembre . Sono rimaste in quattro a ...

Il torneo WTA di Guangzhou conosce le sue quattro semifinaliste. Purtroppo Lucia Bronzetti si è ferma ta ai quarti di finale, sconfitta in tre set in ...

Il Tabellone del torneo Wta 250 di Guangzhou 2023 , che si svolge nella città cinese su campi in cemento. Si torna quindi in Asia dopo quattro anni ...

Il Tabellone del torneo Wta 250 di Guangzhou 2023 , che si svolge nella città cinese su campi in cemento. Si torna quindi in Asia dopo quattro anni ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del250 di2023 per la giornata di venerdì 22 settembre . Sono rimaste in quattro a contendersi il titolo sul cemento cinese, dove purtroppo è uscita di scena Lucia Bronzetti. Occhi ...Bronzetti 6 - 7(8) 6 - 4 6 - 1 Niente da fare per Lucia Bronzetti al250 di: la corsa dell'azzurra testa di serie numero quattro del torneo si ferma ai quarti di finale contro la belga ...

WTA Guangzhou: Bronzetti cede in tre set a Minnen Ubitennis

WTA Guangzhou 2023: Bronzetti si ferma con Minnen. In semifinale Linette, Putintseva e Wang OA Sport

All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.Magda Linette (1), Poland, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-2, 6-3. Xinyu Jiang and Hanyu Guo, China, def. Nadiia Kichenok, Ukraine, and Anna-Lena Friedsam, Germany, 6-4, 4-6, 15-13.