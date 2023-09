Wta Guadalajara 2023 | Trevisan che peccato! Manca 4 match point e cede a Dolehide nei quarti di finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un’altra battaglia di quasi tre ore, ma Martinaquesta volta esce sconfitta e vedere terminare aidila sua splendida avventura nel WTA 1000 di. Dopo l’impresa ai danni di Ons Jabeur recuperando una situazione semi-disperata nel secondo set, la nostra tennista si arrende neidial cospetto della statunitense Caroline, n°111 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6 7-6(9) 6-3. Unche lascia tanto amaro in bocca, con Martina che nel secondo parziale non è stata in grado di sfruttare ben quattro, di cui tre consecutivi. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY LA PARTITA – Tutto sembrava poter filare liscio per ...