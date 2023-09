Wta 1000 Guadalajara 2023 | programma e ordine di gioco venerdì 22 settembre

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ile l’dinel Wtadiper la giornata di22. Giornata dedicata alle semifinali, purtroppo senza la nostra Martina Trevisan uscita nei quarti di finale al termine di una dura lotta contro Dolehide. Proprio la statunitense aprirà ilcontro la ritrovata Sofia Kenin. A seguire toccherà al big match di giornata tra Sakkari e Garcia. L’didi22(orari italiani) ESTADIO AKRON DE TENIS Ore 00:00 – Dolehide vs Kenin Ore 02:00 – (3) Garcia vs (2) Sakkari SportFace.

Martina Trevisan è stata eliminata nei quarti di finale del "Guadalajara Open Akron" ,dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede nel 2021 delleFinals). Nella notte italiana ...Emiliana Arango ha stupito tutti a Guadalajara. E' la seconda colombiana nei quarti di finale di un torneoo Tier I dai tempi di Fabiola Zuluaga (Berlino 2004). E' anche la prima che sia arrivata tra le migliori otto di unalla prima partecipazione in questa categoria di tornei dopo Elena ...

Il torneo WTA 1000 di Guadalajara è giunto alle semifinali. Non vedremo più Martina Trevisan, che dopo aver battuto Ons Jabeur si è fatta rimontare nella notte da Caroline Dolehide, sprecando quattro ...Martina Trevisan è stata eliminata nei quarti di finale del “Guadalajara Open Akron” , WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che ...