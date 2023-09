Womens Nations League | le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia

(Di venerdì 22 settembre 2023): ecco ledi, che si affrontano alle 19.30 all’Arena San Gallo L’femminile scende in campo contro lanel debutto della Women. Di seguito le: Peng; Marti, Buhler, Martiz, Riesen; Sow, Walti, Reuteler; Terchoun, Bachmann, Piubel. CT. Grings: Giuliani; Bartoli, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli, Cantore, Piemonte, Giacinti. CT. Soncin

45 di martedì 26 settembre scenderà in campo allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro per sfidare la Svezia nella seconda giornata della Women'sLeague.

Formazioni ufficiali Svizzera Italia femminile: tre bianconere titolari, Bonansea in tribuna per infortunio. Ecco l'undici di Soncin Ufficiale il primo undici dell'Italia femminile targata Andrea Sonc ...