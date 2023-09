Witsel non si nasconde | «In Arabia o in Cina vai per soldi | non per il progetto»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Axel, oggi giocatore dell’Atletico Madrid, non sie parla così dei giocatori che vanno inSaudita Axel, ai microfoni di Radio Marca, ha così parlato di quei giocatori che hanno scelto di trasferirsi inSaudita. LE PAROLE – «Ognuno di noi ha la sua strada. Non dico che sia stato brutto partire per l’Saudita, io sono andato ina 27 anni. Ha fatto bene, per me fu un esperienza di vita. Ovviamente ci andiamo per, non dobbiamo stare a parlare delsportivo. È la verità, Carrasco lo ha fatto e per me va bene».

