WEEKEND ARRIVALA PIOGGIA ecco cosa ci dobbiamo aspettare a Pescara

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le previsioni meteo, soprattutto in questa transizione tra stagioni, possono sembrare un girovagare tra sole e nuvole, caldo e. Ma per chi vive in Abruzzo, come sarà l’ultima settimana di settembre? Domenica 24 settembre: un inizio di settimana abbastanza movimentato con cieli coperti al mattino, ma il tempo dovrebbe migliorare la sera. Gli amanti della montagna, attenzione: potrebbero esserci le prime, timide nevicate sui massicci. Lunedì 25 settembre: il maltempo continua con piogge intermittenti. Sulle alture, i fiocchi di neve potrebbero tornare a far visita. Martedì 26 settembre: sembra che il meteo non voglia ancora darci tregua, con cieli nuvolosi e piogge sparse. Tuttavia, qualche schiarita potrebbe farsi spazio nel pomeriggio. Mercoledì 27 settembre: la situazione inizia a migliorare grazie all’arrivo di un’alta pressione. La maggior parte della ...