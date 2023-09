Weeked con la pioggia | ma la prossima settimana torna il bel tempo

Leggi su agi

(Di venerdì 22 settembre 2023) AGI - Passaggio perturbato in arrivo entro l'inizio del weekend con piogge erali che interesseranno prima il Nord e poi le regioni del Centro-Sud. Giornata di sabato con instabilità in trasferimento verso le regioni meridionali ma con calo delle temperature che interesserà tutta la Penisola. Domenica ancora possibilità di fenomeni sulle regioni del versante Adriatico e su quelle del Sud, clima fresco e ventoso ovunque. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano per l'ultimadi settembre una rimonta dell'alta pressione sull'Europa. Almeno nei primi giorni dellaperò, una goccia fredda in quota tra Italia e Grecia manterrà attive condizioni di instabilità sulle regioni meridionali. Finale di settembre che dovrebbe vedere comunque ancora temperature al di sopra delle ...