Volley femminile | perché il Preolimpico dell’Italia può cambiare battendo gli USA | gli scenari

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’Italia si appresta ad affrontare gli USA nel primo crocevia del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questa sera (ore 20.45) le azzurre scenderanno in campo a Lodz (Polonia) per incrociare la corazzata a stelle e strisce in quello che sarà lo scontro diretto tra le prime due classificate della Pool C: quattro vittorie (12 punti) per entrambe, la nostra Nazionale ha concesso un set alla Thailandia mentre le americane ne hanno lasciati due per strada tra Slovenia e Corea del Sud. Alle spalle della coppia troviamo la Germania (4 vittorie ma 10 punti, visto che i successi contro Corea del Sud e Slovenia sono arrivati soltanto al tie-break) e la Polonia (3 vittorie e 10 punti, ha perso con la Thailandia per 3-2). Ricordiamo che le prime due del girone staccheranno il biglietto per i Giochi Olimpici, a parità di successi contano i punti conquistati, poi eventualmente il ...