Volley femminile | la nuova classifica dell’Italia dopo la vittoria della Polonia | cosa cambia al preolimpico | Germania ko

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’Italia si trova al comando del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. La nostra Nazionale si trova al primo posto nella Pool C con 4 vittorie (12 punti), alla pari con gli USA che affronterà questa sera in un pirotecnico scontro diretto. Lasi trova a 4 vittorie (12 punti)il successo ottenuto al tie-break contro la, che resta così a quota 4 successi (11 punti). Le prime duetePool C, in corso di svolgimento a Lodz (), staccheranno il biglietto per i Giochi. Ilè sempre più imprevedibile e l’incontro di questa sera tra le azzurre e le americane avrà un peso specifico enorme. La nostra Nazionale dovrà poi sfidare la ...