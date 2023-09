Volley femminile | Italia-USA 1-3 | americane più forti | si complica il Preolimpico

(Di venerdì 22 settembre 2023) C’è ancora da soffrire per l’che fallisce il primo “match ball” per Parigi perdendo 3-1 contro gli USA e ora dovrà trarre il massimo dalle prossime due sfide con Germania e Polonia. Azzurre troppo fallose in ricezione ma anche imprecise su tanti contrattacchi e in difesa, efficaci solo a sprazzi in attacco e a muro contro una avversaria che, a parte la fase centrale del secondo set, ha giocato con grande continuità, senza strafare ma svolgendo bene i compiti assegnati. L’odore dell’occasione gettata al vento, anche un po’ malamente, aleggia nel Palasport di Lodz con l’che non sempre ha fatto vedere di volerla vincere a tutti i costi questa partita, pagando a caro prezzo ingenuità e una organizzazione di gioco spesso approssimativa. Dopo un avvio tutto sommato equilibrato inizia la ricerca di Myriam Sylla da parte delle battitrici ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa , partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023 , che mette in palio le prime carte ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa , partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023 , che mette in palio le prime carte ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa , partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023 , che mette in palio le prime carte ...

Prima battuta d’arresto per l’ Italia nella Pool C del torneo Preolimpico di volley femminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per ...

L'Italvolley di Davide Mazzanti torna in campo per le Qualificazioni alle Olimpiadi . Le azzurre sono reduci da un poker di vittorie ( Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia). Ora, però, ...La diretta testuale live di Italia - Usa , partita della Pool C del torneo preolimpico di2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per sfidare una delle grandi avversarie di questa pool: la compagine ...

Diretta Preolimpico, Italia-Usa 1-3 (19-25, 25-23, 21-25, 18-25): segui la sfida LIVE Corriere dello Sport

LIVE Italia-USA 1-1, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: 25-23, le azzurre pareggiano trascinate da Antropova OA Sport

Terz’ultima giornata di sfide stellari e di altre grandi sorprese nei tre tornei di qualificazione olimpica che stanno per emettere i primi verdetti sulle partecipanti a Parigi 2024 nel volley femmini ...Il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile è definitivamente entrato nel vivo. L’Italia, reduce da quattro vittorie in altrettante partite, ...