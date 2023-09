Volley femminile | Italia-USA 1-3 | americane più forti | ora si complica il Preolimpico

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) C’è ancora da soffrire per l’che fallisce il primo “match ball” per Parigi perdendo 3-1 contro gli USA e ora dovrà trarre il massimo dalle prossime due sfide con Germania e Polonia. Azzurre troppo fallose in ricezione ma anche imprecise su tanti contrattacchi e in difesa, efficaci solo a sprazzi in attacco e a muro contro una avversaria che, a parte la fase centrale del secondo set, ha giocato con grande continuità, senza strafare, ma svolgendo bene i compiti assegnati. L’odore dell’occasione gettata al vento, anche un po’ malamente, aleggia nel Palasport di Lodz con l’che non sempre ha fatto vedere di volerla vincere a tutti i costi questa partita, pagando a caro prezzo ingenuità e una organizzazione di gioco spesso approssimativa. Dopo un avvio tutto sommato equilibrato inizia la ricerca di Myriam Sylla da parte delle battitrici ...