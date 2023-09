Voleva prelevare con documento falso a Benevento | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si era presentato in un ufficio postale di1500 euro con undenaro con un. Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione dei reati in genere disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai militari della Compagnia diche nella tarda serata di ieri. Nello specifico, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, è intervenuto presso un ufficio postale di. Il personale aveva segnalato un uomo sospetto che cercava di ...