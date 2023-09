Vivo a Colori | spettacolo a Corciano ballando a ritmo di musica e colori per beneficenza

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 22 settembre 2023) Saranno oltre 20 le donne che, lasciate libere di esprimersi e di mettersi in gioco esprimendo le proprie emozioni e raccontando storie legate ad un percorso di malattia, saliranno sul palco del Teatro della Filarmonica disabato 23 settembre (ore 21). Lo, intitolato “Emozioni in movimento, fashion week colors Perugia”, è ad ingresso libero (per info: 349 2613610) ed è per, per contribuire ad acquistare i materiali di consumo, aghi e pigmenti, per il tatuatore medicale Omnia, necessario per la ricostruzione non chirurgica del seno, donato nei mesi scorsi alla Breast Unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’evento, organizzato dall’associazionedella presidente Claudia Maggiurana, ha il patrocinio della Regione Umbria, ...