Si chiama Ubaldo Manuali , ha 59 anni e fa l’operatore ecologico in una ditta di Fiano Roma no. È lui il netturbino accusato di violenza sessuale nei ...

No all’ allontanamento in case famiglia delle donne vittime di violenze e, spesso, dei figli, ma invece una sorta di ‘domicilio coatto’ in strutture ...

Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa "nota con preoccupazione" che i dati forniti da Roma "mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti perdomestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo di violazione degli stessi". L'inquietudine è ...... come difendersi guarda le foto Leggi anche › Se le molestie arrivano su Instagram: le... Leggi anche › Molestie edi genere: giù le mani I lupi li incontri anche alle Poste ...

Violenza donne, allarme del Consiglio Ue sui dati dell'Italia: "Situazione preoccupante" Sky Tg24

Violenza sulle donne, il Consiglio d'Europa 'Preoccupano dati Italia' - Europa Agenzia ANSA

Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa "nota con preoccupazione" che i dati forniti da Roma "mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti per violenza domestica e sessuale archiv ...A seguire, sottolineando come l’empowering femminile passa da “Zonta Says NO” alla violenza sulle donne a “Zonta Says YES” all’istruzione e al superamento di qualsiasi gender-gap, la consegna delle ...