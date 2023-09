Villasanta Monza | confessa un falso omicidio sulla scheda elettorale | 31enne denunciato per autocalunnia

(Di venerdì 22 settembre 2023) 'Ho inventato tutto 'L'uomo ha raccontato di essersi inventato tutto in un momento di rabbia: voleva sollevare un polverone mediatico perché era deluso dalla politica. In effetti, si era subito ...

Questo il messaggio che gli scrutatori di un seggio elettorale di, provincia die Brianza, hanno letto su una scheda , in occasione delle politiche di un anno fa. Peccato che si ...... con 200 persone chiamate a eseguire una perizia calligrafica in questura a, mentre la ... una volta individuato il luogo indicato dal falso killer in via Fieramosca a, chiamato dai ...

Villasanta (Monza), confessa falso omicidio sulla scheda elettorale: denunciato TGCOM

Confessa l'omicidio sulla scheda elettorale: dopo un anno il giallo di ... IL GIORNO

5 di Villasanta, partendo, anche questa volta ... conferma delle sue dichiarazioni nell’interrogatorio delegato dalla Procura della Repubblica di Monza tenutosi il 19 Settembre scorso, hanno messo la ...Questo il messaggio che gli scrutatori di un seggio elettorale di Villasanta, provincia di Monza e Brianza, hanno letto su una scheda, in occasione delle politiche di un anno fa. Peccato che si ...