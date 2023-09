Vidal scatenato | «Mai piaciuto Arnautovic Sanchez pensa | altri no»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 settembre 2023)controe diversi giocatori dell’Inter, considerati solo dei robot. Alexis, invece, l’unico a inventare SENZA MEZZE MISURE ? Sul canale Twitch di Red Gol, Arturosotterraed esalta l’amico: «… questo era l’attaccante che era al Bologna? Alexis non ha giocato, credo perché si allena e gioca solo da pochi giorni, ma questo attaccante… un po’… devo dire. Non mi è mai. Alexis è diverso, quando entra sai sempre che possa accadere qualcosa. Cambia il volto dell’Inter, lui è l’unico che, che sa fare il passaggio. Glisono come dei robot, fanno solo il compitino». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...