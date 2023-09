Vidal | «Il Milan è fortunato perché sa solo correre | altrimenti non sarebbe in Champions»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Arturo, ex giocatore dell’Inter e della Juventus, ha parlato della partita trae Newcastle inLeague Arturo, ex giocatore dell’Inter e della Juventus, ha parlato a Red Gol della partita trae Newcastle inLeague. PAROLE – «Ho visto la partita peggiore nella storia dellaLeague trae Newcastle. Non come quella tra Porto e Shakhtar, grandioso. Noioso il City, come sempre. Quella tra PSG e Borussia, il secondo tempo è stato bello, nel primo tempo mi sono addormentato. Ma quegli scemi delcon il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunatisannonon ...

Arturo Vidal , ex centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match di Champions League tra Milan e Newcastle

Arturo, ex giocatore dell'Inter e della Juventus, ha parlato della partita trae Newcastle in Champions League Arturo, ex giocatore dell'Inter e della Juventus, ha parlato a Red Gol della partita trae Newcastle in Champions League. PAROLE - "Ho visto la ...... passato dalla felicità per la roboante vittoria dell' Inter nel derby contro ilallo sdegno ...mentre nel 2021 alcuni delinquenti si introdussero nella villa dell'ormai ex nerazzurro Arturo...

Vidal: "Milan-Newcastle la peggiore partite della storia della Champions" Bianconera News

Vidal: “Milan-Newcastle la peggior partita della storia della Champions” Pianeta Milan

Intervenuto sul canale Twitch di Red Gol l'ex Juve Arturo Vidal ha parlato del primo turno di Champions League ...Arturo Vidal, ex giocatore dell’Inter e della Juventus, ha parlato della partita tra Milan e Newcastle in Champions League Arturo Vidal, ex ...