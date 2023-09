Viaggio nel ghetto africano di Foggia | senza regole | fuori da ogni logica

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Neldic’è tensione. Siamo in aperta campagna, esattamente nel borgo “Torretta Antonacci” di Rignano, dove Antonio Aquilino e Giulia Formiglio, operatore sociale e mediatrice culturale del progetto regionale “Su.PR.Eme Capitanata”, sono stati aggrediti verbalmente da Ahmed, che non sopporta più la loro pree in particolare quella di Giulia. “Se l’è presa con la parte più debole – racconta Antonio -. Eravamo tranquilli e mentre parlavamo con gli altri del, Ahmed ha avuto uno scatto di rabbia verso Giulia. Lui, probabilmente, ce l’ha con le donne. Tutto si è svolto rapidamente, ma per fortuna non c’è stata violenza fisica perché ho protetto la collega facendole da scudo. Gli altri con cui scherzavamo ci hanno difeso immediatamente. Ma addosso rimane la paura e ...