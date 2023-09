Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023)DEL 22 SETTEMBREORE 10.20 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO SITUAZIONE PREVALENTEMENTE NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO DELLE CODE PER LAVORI SULLA A 24TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE SU VIA FLAMINIA IL TRAFFICO RIMANE SOSTENUTO TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral