Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023)DEL 22 SETTEMBREORE 09.35 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA ANAGNINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA CODE ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA TRA GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE E SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral