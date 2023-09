“Vi dico una cosa su Eros” E così Marica Pellegrinelli lascia senza parole i fan di Ramazzotti

(Di venerdì 22 settembre 2023), la verità sulla relazione con. Insieme per ben 10 lunghi anni, poi la rottura avvenuta solo 4 anni fa. Fianco al fianco dal 2009 fino al 2019, la coppia ha deciso di compiere il grande passo nel 2014. Dopo le nozze, anche il desiderio portato a compimento di allargare la famiglia, mettendo alla luce la figlia Raffaela Maria, 12 anni, e il figlio Gabrio Tullio, di 8. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare chepotessero raggiungere il capolinea, realtà che, come un fulmine a ciel sereno, si è concretizzata. La verità disulla relazione con. I fan non potevano credere ai loro occhi quando la coppia ha annunciato il capolinea ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , ...

Lonon per giustificarmi ma per raccontare il contesto di ciò che si vede nel video. Per il resto, è evidente che si è trattato di un comportamento sconveniente e censurabile. È stata......perchésempre che occorre uscire dalla nostra bolla'. Che nel caso del Pd si chiama, fatte rarissime eccezioni, Ztl, e cioè centro storico e dintorni. Tutti i dettagli saranno svelati in...

Fini: «La mia legge va cambiata e a Salvini dico "i comizi non servono"» Avvenire

Ecco la 'coperta della felicità': “Ho conosciuto l'amore tossico. La ... IL GIORNO

“Mai prima la dittatura russa aveva incontrato una resistenza così forte, e mai più la Russia riuscirà a distruggere nessun’altra nazione” ha detto Zelensky.Messaggio chiaro sul possibile ritorno immediato del centrocampista alla Juventus: “Dico sì” Una stagione in maglia viola per rilanciarsi, con l’obiettivo di tornare in bianconero. Arthur parla chiaro ...