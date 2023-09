Versace presenta la nuova collezione alla Milano Fashion Week Spring-Summer 2024

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)ta ladi. La passerella si illumina con i nuovi capi della maison per la prossima stagionelaSfavillare è la parola d’ordine per: look chiari e luminosi, dal bianco candido su accessori, borse e minidress al bianco panna, passando per il beige. I tessuti sono leggeri, satinati e riflettono la luce. Gli accessori trasparenti accolgono i riflessi chiari degli outfit; bianco su ...