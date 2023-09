Verona | la storia di Gioia e Nicole | sveglia alle 4 | 30 per andare a scuola

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 22 settembre 2023)sono due ragazze di 14 e 15 anni di Monteforte d'Alpone, in provincia di. Per raggiungere la, racconta l'Ansa, sino tutti i giorni4,30 del mattino e fanno tre ore di viaggio sui pulman per raggiungere l’istituto ad indirizzo culturale dove studiano, a Legnago. E’ un sacrificio, ma ne vale la pena.