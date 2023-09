Verissimo gli ospiti del doppio appuntamento del 23 e 24 settembre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) In onda alle 16.30 su Canale 5 Sabato 23 e domenica 24, alle ore 16.30, su Canale 5,con “”, condotto da Silvia Toffanin. Savato a poche ore dalla nuova edizione di “Tù sì que vales”, sarannoi conduttoriAlessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Per tutte le fan di “Terra Amara” torna l’attore U?ur Güne?, per parlare della drammatica uscita di scena del suo personaggio – Ylmaz – e dei suoi progetti per il futuro. Inoltre, a: Federica Panicucci, da lunedì su Canale 5 con “Mattino Cinque News”, il percorso di Annalisa Minetti e il recente matrimonio da fiaba di Gessica Notaro e Filippo Bologni. Quest’estate la tormentata storia d’amore tra Gabriela e Giuseppe ha appassionato il pubblico di “Temptation Island” ed è culminata settimana scorsa ...